Joe Danger di Hello Games torna in versione rimasterizzata su iOS

Sean Murray di Hello Games ha di recente annunciato che Joe Danger Touch e Joe Danger Infinity sono stati aggiornati su iOS con grafica migliorata, frame rate più elevati e supporto a ProMotion e Gamepad. A rendere speciale questa notizia non è però tanto il fatto in sé, ma i motivi che hanno spinto il piccolo studio a produrre questa remaster.

Sean Murray ha infatti spiegato come il tutto sia partito da una mail nella quale un padre sottolineava l’importanza per il figlio autistico di Joe Danger, per lui un vero e proprio rifugio dalle difficoltà che i giovani neurodivergenti possono incontrare in attività altrimenti considerate normalissime. Purtroppo, un recente aggiornamento di Apple Arcade aveva derubricato i due giochi di acrobazie motociclistiche dal catalogo del negozio digitale, rendendoli inaccessibili in quanto troppo vecchi. Una volta venuto a conoscenza della questione, lo studio britannico si è subito messo all’opera per aggiornare i suoi titoli.

“Da sviluppatori, è facile sottovalutare l’impatto che anche i tuoi giochi più piccoli possono avere. È sorprendente pensare che qualcosa che crei possa essere il primo gioco di qualcuno, aiutarli in un momento importante o anche essere il loro passatempo preferito per qualche tempo”, ha detto Sean Murray. L’aggiornamento di Joe Danger su iOS è gratuito per tutti i possessori dei titoli originali.