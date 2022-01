Dynasty Warriors 9 Empires: disponibile la demo per console

Manca ormai poco al lancio di Dynasty Warriors 9 Empires, previsto per il 15 febbraio, e come già aveva fatto per Samurai Warriors 5 anche in questo caso Koei Tecmo ci permette di provare con mano in anticipo il suo nuovo musou. Su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è infatti disponibile la demo del gioco, che include una versione completamente rinnovata degli assedi ai castelli. È inoltre presente il sistema di creazione degli ufficiali che poi andremo a portare sul campo di battaglia; qualunque personaggio creato in questa modalità potrà poi essere mantenuto nella versione finale del gioco, a patto che ci si trovi sulla stessa console.

Se la demo è attualmente disponibile solo su console, ricordiamo che la versione completa di Dynasty Warriors 9 Empires uscirà anche su PC tramite Steam e su Google Stadia.