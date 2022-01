MSI presenta le sue schede della serie RTX 3050

Annunciate a inizio mese, le schede della serie RTX 3050 si apprestano a diventare disponibili nei negozi, e naturalmente fra le variabili in vendita troveremo anche quelle di MSI. Ricordiamo che la RTX 3050 offre una soluzione budget al gaming di nuova generazione, orientato al 1080p ma senza rinunciare al ray tracing e con il pieno supporto alle tecnologie NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e NVIDIA Broadcast.

L’offerta di MSI per questo modello di schede si divide in tre varianti. La scheda GAMING X 8G (prezzo consigliato: 489,99€) utilizza l’iconico design termico TWIN FROZR 8, e un sistema a doppia ventola TORX 4.0. Oltre a una dissipazione di prima classe che garantisce temperature ridotte e alte prestazioni, le RTX 3050 serie GAMING sono dotate anche di illuminazione RGB Mystic Light. La scheda VENTUS 2X 8G (424,99€) punta invece a un look essenziale e a una struttura solida, con un sistema a doppia ventola TORX 3.0. Infine, la serie AERO ITX (424,99€) unisce alla potenza computazionale un form factor ridotto, rendendola così un’ottima scelta per i case più piccoli senza andare a discapito delle prestazioni. Potete trovare tutte le specifiche tecniche delle tre varianti sul sito ufficiale.