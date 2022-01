Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft, chiude i battenti

Pubblicato poco meno di due anni fa, il battle royale Hyper Scape sta già per chiudere i battenti ora che Ubisoft ha deciso di staccare la spina ai suoi server.

La compagnia lo ha fatto sapere attraverso una breve nota stampa diffusa nelle scorse ore. Nel comunicato non vengono spiegate le motivazioni che porteranno alla chiusura di Hyper Scape il prossimo 28 aprile, ma è plausibile immaginare che il battle royale di Ubisoft non sia mai riuscito a fare breccia nel pubblico degli appassionati del genere che si divide tra colossi del calibro di Fortnite, PUBG, Apex Legends e Call of Duty Warzone.

Il publisher fa comunque sapere di aver imparato la lezione e che ciò che è stato appreso grazie ad Hyper Scape verrà applicato nelle prossime produzioni targate Ubisoft.

