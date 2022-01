The Elder Scrolls Online: presentato il nuovo capitolo High Isle

Bethesda ha presentato il nuovo ciclo narrativo di The Elder Scrolls Online intitolato Eredità dei Bretoni, ed è proprio all’interno di questo nuovo ciclo che si va a inserire High Isle: la prossima espansione del MMORPG targato ZeniMax Online Studios in arrivo a giugno su PC, Mac, Stadia e console PlayStation e Xbox.









Grazie ad High Isle i giocatori potranno lanciarsi all’avventura ed esplorare un’isola paradisiaca immersa nella cultura e nell’architettura medievale, con tanto di castelli e campi per i tornei. La storia del capitolo di quest’anno si concentra sugli intrighi politici: High Isle è il luogo perfetto in cui i delegati delle alleanze possono intavolare i trattati di pace per mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli. Il summit è tenuto dalla nobile Society of the Steadfast, ma i giocatori dovranno fare attenzione all’Ascendant Order e ai suoi piani caotici.

La nuova regione del Systres Archipelago si ispira alle coste del Mediterraneo battute dal vento e ospita l’affascinante mondo di High Isle, patria dei bretoni, discendenti di umani ed elfi. L’élite vive nella società feudale di Gonfalon Bay, il centro nevralgico di tutti i rapporti politici di High Isle.

Inoltre, ZeniMax Online Studios fa sapere che i giocatori avranno accesso a due nuovi compagni: Ember, una khajiiti cresciuta in strada con il pallino per la magia; e Isobel, una bretone aspirante cavaliere che si sente in dovere di aiutare il giocatore. Ma non è tutto giacché nel 2022 debutterà un nuovo gioco di carte chiamato Tales of Tribute, giocabile all’interno del mondo di ESO. Inventato a High Isle, questo mini-gioco presenterà modalità PvP e PvE, oltre a un sistema di esperienza interno a Tales of Tribute. È inoltre possibile sbloccare ricompense interessanti, come mobili o pietre per la trasmutazione, nonché proseguire in una storia sfidando vari PNG sparsi per il mondo.

Ok, ma quando esce di The Elder Scrolls Online: High Isle? L’uscita è fissata al 6 giugno per le versioni PC, Mac e Stadia, e al 21 giugno per quelle rivolte ai giocatori console.