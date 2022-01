Two Point Campus in uscita a maggio su PC e console

Pronti a entrare nell’università più pazza del mondo? Ecco che SEGA e Two Point Studios hanno confezionato un nuovo trailer per annunciare la data di uscita di Two Point Campus.









In Two Point Campus potremo costruire il campus universitario dei nostri sogni, ma invece delle solite attività accademiche, gli studenti della Contea di Two Point preferiscono corsi piuttosto bizzarri e fantasiosi, come quello di Gastronomia, dove impareranno a creare manicaretti dalle dimensioni davvero abbondanti. I cervelli più tecnologici, invece, preferiranno il corso di Robotica, dove grazie al potere della scienza, insegnanti e studenti costruiscono insieme robot giganti. Ogni studente ha i propri tratti caratteriali, per cui dovremo assicurarci di soddisfare tutti i loro bisogni per far sì che ognuno di essi diventi un individuo formato a tutto tondo, capace di dare lustro al nome dell’università.

Sulla scia di Two Point Hospital, Two Point Campus è un gestionale che permette di progettare dormitori per gli studenti, tracciare sentieri e camminamenti ornamentali, piantare foreste e ravvivare il campus con strumenti creativi facili da usare.

Two Point Campus sarà disponibile dal 17 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Inoltre il gioco sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.