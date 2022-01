L'Epic Games Store regala l'action Daemon X Machina

Ennesimo regalo da parte dell’Epic Games Store: questa settimana tocca a Daemon X Machina, gratis fino alle 15:00 del prossimo 3 febbraio.

Come sempre, per riscattare una copia gratuita dell’action targato Marvelous basta dirigersi sull’apposita pagina del prodotto e cliccare sul tasto “Ottieni”. Una volta riscattato, il gioco sarà sempre disponibile nella propria libreria virtuale.

Epic Games ha poi fatto sapere che la settimana prossima verrà regalato Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

