Xbox Games with Gold: ecco i giochi di febbraio

Dopo l’annuncio di ieri dei giochi del PlayStation Plus, ora tocca a Microsoft svelare le novità in arrivo a febbraio nel programma Xbox Games with Gold.









I possessori di console Xbox abbonati al servizio Xbox Live Gold (o Game Pass Ultimate) potranno riscattare dal 1° al 28 febbraio Broken Sword 5: The Serpent’s Curse, mentre dal 16 febbraio al 15 marzo toccherà ad Aerial Knight’s Never Yield.

Sul versante dei titoli per Xbox 360 giocabili tramite retrocompatibilità, dal 1° febbraio al 15 dello stesso mese sarà possibile mettere le mani su Hydrophobia, laddove dal 16 al 28 febbraio si potrà riscattare Band of Bugs.