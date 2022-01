Mortal Kombat 12: un teaser rivela l'esistenza del progetto

Non è certo un mistero che, dopo aver chiuso i lavori su Mortal Kombat 11, NetherRealm sia al lavoro su altri progetti. Oggi, però, veniamo a sapere qualcosa di più su qualche potrebbe essere il prossimo picchiaduro dello studio di Ed Boon. Jonathan Andersen, senior production manager presso lo studio, ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter un’immagine che potete trovare in calce a questo articolo, e che include indizi inequivocabili che puntano verso Mortal Kombat 12. La fotografia è stata cancellata nel giro di pochi minuti da Andersen, ma non prima di essere stata ripubblicata su Reddit.

Aguzzando gli occhi, nell’angolo in alto a destra, sullo schermo possiamo leggere un “MK12_Mast…” che lascia pochi dubbi su quello a cui stia lavorando Andersen; tanto più che nello stesso schermo possiamo notare frammenti di un messaggio che invita i riceventi a “non condividere alcuna parte di questo video”, e che ha fra i suoi destinatari anche il capo dello studio Ed Boon. Trailer di Mortal Kombat 12 in arrivo a breve? Staremo a vedere.