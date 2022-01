Pathfinder: Wrath of the Righteous, in arrivo il DLC Inevitable Excess

Se c’è una cosa di cui Pathfinder: Wrath of the Righteous non pecca sicuramente è la quantità di contenuto e di scelte con cui gli amanti dei giochi di ruolo di Owlcat possono dilettarsi, e questa quantità sta per diventare ancora più consistente. Lo studio ha infatti annunciato il DLC Inevitable Excess, la cui data di lancio è prevista per il 15 febbraio. Questo contenuto aggiuntivo, ambientato poco prima dello scontro finale del gioco, ci poterà al di la del mondo di Golarion, dove dovremo usare i nostri poteri per prevenire il collasso del continuum spazio-temporale.

Brutte notizie, invece, per chi spera di poter giocare Pathfinder: Wrath of the Righteous su PlayStation e Xbox. La versione console del gioco di ruolo, prevista per la primavera, è infatti stata rinviata all’autunno 2022. Data anche la vastità dei contenuti, Owlcat intende assicurarsi la piena qualità dell’esperienza.