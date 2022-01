Steam: prendono il via i saldi del capodanno lunare

Pensavate che il fatto di essere sopravvissuti indenni ai saldi natalizi mettesse al sicuro il vostro portafoglio? Illusi, pensavate male! Steam ha infatti dato il via a una nuova serie di saldi dedicati al capodanno lunare, che arriva con un nuovo carico di sticker e oggetti estetici presso il negozio a punti di Steam. Come da tradizione, lo store digitale di Valve presenta un assortimento di centinaia di giochi in vendita a prezzo ridotto, fra i quali ci sentiamo di segnalarvene qualcuno: DOOM Eternal è attualmente disponibile al 67% di sconto; Life is Strange: True Colors è in vendita a 35,99€, prezzo più basso raggiunto finora dal gioco di Deck Nine; e, infine, per appena 9,89€ potete portarvi a casa quel capolavoro di Ori and the Will of the Wisps. Vi ricordiamo che le offerte di questo ciclo dei saldi di Steam dureranno fino al 3 febbraio alle 19:00.

