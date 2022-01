Microsoft avrebbe in cantiere un videogioco alla Monster Hunter

Fra i numerosi progetti che ha in cantiere Microsoft potrebbe esserci anche un emulo di Monster Hunter. A rivelarlo è stato il giornalista Jeff Grubb nel corso di un podcast per Giant Bomb. A quanto pare, la Casa di Redmond intende differenziare l’offerta del suo Game Pass, e un action cooperativo dai tratti MMO come appunto la serie Capcom è esattamente ciò che le manca. Lo sviluppo di questo nuovo progetto sarebbe stato affidato a Certain Affinity, studio texano fondato da un ex veterano di Halo e che finora ha avuto principalmente un ruolo di supporto su titoli di altri sviluppatori.

Non è una sorpresa che Microsoft guardi con interesse alla serie di Monster Hunter. L’ultimo capitolo della serie, arrivato su PC proprio pochi giorni fa, ha infatti già convinto milioni di giocatori.