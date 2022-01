AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, ecco il trailer della storia

Dopo la presentazione di qualche mese fa, è giunto il momento di venirne a sapere di più su AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative. Spike Chunsoft ha infatti di recente pubblicato un trailer dedicato alla storia di questo titolo investigativo, che vede come protagonisti gli agenti speciali Mizuki e Ryuki, e le IA Alba e Tama. Soggetto delle loro indagini, un misterioso quanto inquietante omicidio riemerso dal passato.









Come da tradizione di Spike Chunsoft, anche questa loro avventura investigativa non mancherà di presentare viaggi al di là dei confini della nostra realtà. La data d’uscita di AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative è prevista per il 24 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.