Dying Light 2: pubblicato un video di gameplay su PS4 e Xbox One

Come promesso qualche tempo fa, Techland ha di recente pubblicato un video di gameplay che mostra Dying Light 2 in azione su console PS4 e Xbox One. Vista la vastità degli ambienti mostrati, è comprensibile che alcuni giocatori possano aver nutrito del dubbi sulla versione old gen di questo gioco, ma questo video dovrebbe servire a rassicurare gli animi.









Le varie sequenze mostrate includono gameplay registrato su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Techland non ha condiviso risoluzione e frame rate dell’esperienza su console old gen, anche se difficilmente si andrà sopra i 1080p (più probabile 720p) e 30 fps. Per la verifica con mano, bisognerà aspettare l’uscita di Dying Light 2, a cui manca davvero pochissimo: il gioco arriverà infatti su PC e console il 4 febbraio.