Evil Dead: The Game, fissata la data d'uscita per il gioco multiplayer

In cantiere ormai da un po’ di tempo, rinviato ad agosto dell’anno scorso, Evil Dead: The Game ha finalmente una data d’uscita, che però va a cadere un po’ più in la di quanto inzialmente previsto. Come comunicato da Saber Interactive tramite i loro profili social, il gioco basato su un mix di multiplayer cooperativo e PvP asimmetrico arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 13 maggio. Dando un’occhiata al calendario, non possiamo fare a meno di renderci conto che la scelta del giorno non è casuale.

Lo studio ha inoltre reso noto che nel mese di febbraio arriverà un nuovo trailer di gameplay e l’apertura dei preorder di Evil Dead: The Game.