Elden Ring su PC userà Easy Anti-Cheat

Manca poco meno di un mese all’uscita di Elden Ring (qui la nostra ultima anteprima), pertanto non stupisce che in questi giorni spuntino fuori nuovi dettagli sul prossimo titolo targato FromSoftware. Uno di questi riguarda la versione PC e la modalità scelta dal publisher Bandai Namco per contrastare la piaga dei cheater.

Grazie alla pubblicazione dell’EULA di Elden Ring su Steam, infatti, veniamo a sapere che la versione PC si poggerà su Easy Anti-Cheat, il software di Epic Games che garantisce un discreto livello di protezione dai furbetti. Si tratta dello stesso software che Valve ha deciso di supportare nativamente su Steam Deck, la piattaforma portatile della compagnia di Bellevue in uscita a fine febbraio, giusto in tempo per Elden Ring tra l’altro.

A tal proposito, vi ricordiamo che l’ultima fatica di FromSoftware sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

