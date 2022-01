Il survival di Blizzard sarebbe già in uno stato giocabile

Svelato sul finire della scorsa settimana, pare che il nuovo videogioco di stampo survival in sviluppo presso Blizzard Entertainment sia già in uno stato giocabile. Lo si desume da un tweet di Mike Ybarra, il boss della Casa di Irvine, il quale ha voluto specificare di aver già giocato per un bel po’ di ore al prossimo progetto della compagnia da lui diretta.

Non è tutto giacché dal profilo LinkedIn del project lead Craig Amai veniamo a sapere che lo sviluppo è partito quasi cinque anni fa. È dunque plausibile supporre che il progetto sia già in uno stadio piuttosto avanzato dei lavori, anche se va precisato che il tempo di gestazione di un videogioco potrebbe non essere chissà quanto significativo.

Chissà quando avremo modo di assistere all’annuncio di questo nuovo videogioco.

