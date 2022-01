Gran Turismo 7 protagonista del prossimo State of Play

Sony ha annunciato un nuovo State of Play interamente dedicato a Gran Turismo 7 che verrà trasmesso il prossimo 2 febbraio alle 23:00 (ora italiana).

La trasmissione durerà circa trenta minuti durante i quali verrà mostrato il gioco su PS5 e verranno svelati ulteriori dettagli circa l’opera targata Polyphony Digital. Lo State of Play verrà trasmesso in contemporanea su Twitch e su YouTube.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo non soltanto su PS5, ma anche su PS4.

