Anche in Elden Ring ci saranno le paludi velenose, tranquilli

Una costante immancabile dei soulslike di From Software è la presenza di paludi velenose, che solitamente rappresentano ambientazioni molto polarizzanti all’interno della fanbase: che è un modo simpatico per dire che una buona parte dei giocatori le teme e le odia in egual misura. Il motivo per la loro presenza, però, è molto semplice: al game director Hidetaka Miyazaki piacciono da morire, e potete giurare che ci saranno anche in Elden Ring.

L’argomento è emerso nel corso di un’intervista di Miyazaki per Game Informer. Il game director è ben conscio dell’opinione dei giocatori nei confronti di queste ambientazioni, “ma mentre stavo lavorando al gioco ho riscoperto il mio amore per le plaudi velenose. So cosa ne pensa la gente, però di colpo mi rendo conto che sono nel bel mezzo di crearne un’altra e non riesco a smettere. Succede e basta.” Tradizionalmente, a rendere difficoltose le paludi non è solo la difficoltà di movimento che implicano, ma anche la presenza di effetti come veleno e tossicità, entrambi pericoli letali per il giocatore poco preparato. Ma in Elden Ring ci sarà anche qualche nuovo pericolo ad aspettarci, avvisa Hidetaka Miyazaki. “Vi dirò il nome così sarete pronti, si chiama Scarlet Rot, ed è qualcosa di diverso da veleno e tossicità, però spero che vi piacerà.” Non vediamo l’ora.