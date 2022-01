Scarlet Nexus: gli sviluppatori parlano dei piani per un seguito

Uscito a giugno dell’anno scorso, Scarlet Nexus è stato accolto positivamente dalla critica (qui la nostra recensione), ma a dispetto di questo Bandai Namco non ha fatto cenno di eventuali piani per un seguito. A qualcuno, però, una prosecuzione delle storie a tema brainpunk non dispiacerebbe affatto. Stiamo parlando del producer Keita Izuka e del director Kenji Anabuki, che nel corso di un’intervista per Inverse hanno parlato delle loro idee per un sequel. Non troppo tempo fa, il gioco è approdato anche su Xbox Game Pass. La mossa ha avuto un risvolto positivo in termini di popolarità. “Ha anche contributo in larga parte alla visibilità e alle vendite dei DLC”, ha sottolineato Keita Iizuka.

In merito a un eventuale Scarlet Nexus 2, Akabuki ha parlato dell’interesse ad esplorare nuovi elementi narrativi. “Se ci sarà un seguito, mi piacerebbe poter utilizzare il tema dei superpoteri anche al di fuori dei combattimenti. Il mondo e l’ambientazione della storia potrebbero essere adattati anche a un’audience più matura; esplorando temi come il pericolo di avere o utilizzare i superpoteri.” Naturalmente, già il gioco originale presentava una visione del mondo complessa e stratificata, dove i protagonisti stessi si trovavano ad essere pedine in un gioco più grande di loro. Pare però che Kenji Anabuki voglia espandere ulteriormente questi argomenti, magari cambiando anche lo stile con cui vengono presentati nel corso delle cutscene. “Vorrei che continuassero ad essere uniche come quelle di Scarlet Nexus, ma allo stesso tempo fornire ai nostri fan un’esperienza che li soddisfi a pieno.” Sembra proprio, dunque, che le buone idee non manchino; vedremo cosa ne pensa Bandai Namco.