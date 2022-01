Tiny Tina's Wonderlands: un video mostra Graveborn e Spore Warden

È finalmente al completo il novero delle classi di Tiny Tina’s Wonderlands, il looer shooter di Gearbox ambientato in un particolarissimo mondo fantasy. L’ultimo video pubblicato dallo studio presenta infatti Graveborn e Spore Warden: disposto a sacrificare la sua forza vitale in cambio di oscuri poteri il primo, amico della natura il secondo. Non manca anche uno sguardo ad alcuni dei bizzarri nemici che dovremo far saltare per aria a dozzine.









Naturalmente, così come tutte le altre classi presenti nel gioco anche Graveborn e Spore Warden potranno usufruire del multiclassing. Volete unire i poteri oscuri del Graveborn alla gelida furia del Brr-zerker? E chi vi ferma! Tiny Tina’s Wonderlands arriverà su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ma non ha ancora una data d’uscita confermata.