The King of Fighters 15: svelato il Team Pass 1 con 6 nuovi combattenti

Quando mancano poco più di due settimane all'uscita di The King of Fighters 15, ecco che SNK ha presentato il Team Pass 1 che introdurrà altri 6 combattenti inediti nei mesi successivi al lancio del picchiaduro.









I primi a gettarsi nella mischia saranno i membri del Team Garou, in arrivo nel corso del mese di marzo. Questi comprenderanno Rock Howard, Gato e B. Janet. A maggio, invece, sarà la volta del Team South Town con Geese Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki di Fatal Fury.

SNK ha poi fatto sapere che durante il 2022 XOF XV si arricchirà di altri due team da tre componenti ciascuno: il Team 3 vedrà la luce in estate, mentre il Team 4 sarà disponibile in autunno.

Nel frattempo vi ricordiamo che The King of Fighters 15 uscirà il 17 febbraio su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.