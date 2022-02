PlayStation Now: arrivano GTA Vice City e altri tre videogiochi

Inizia un nuovo mese e con esso arrivano anche alcune novità nel catalogo del servizio PlayStation Now: tra queste spicca senz’altro GTA Vice City in versione Definitive Edition, ma all’action di Rockstar Games si uniscono anche altri tre videogiochi.

Stiamo parlando di Through the Darkest Times, Death Squared e Little Big Workshop. Si tratta di una selezione ridotta ma non per questo priva di qualità.

Il poker di titoli è già disponibile da oggi, martedì 1° febbraio, ma occhio giacché GTA Vice City Definitive Edition sarà presente nel catalogo di PlayStation Now solamente fino al prossimo 2 maggio. Vi ricordiamo, inoltre, che da oggi sono disponibili anche i tre videogiochi riscattabli dagli abbonati al servizio PlayStation Plus.

