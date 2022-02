Battlefield 2042: la Stagione 1 è stata rinviata all'estate

Che Battlefield 2042 non versi nelle migliori condizioni possibili non è certo un mistero, per questo non stupisce l’annuncio con il quale DICE ed Electronic Arts hanno rinviato il lancio della Stagione 1 dell’FPS online.

Nella tabella di marcia diffusa nelle scorse ore, gli sviluppatori fanno sapere che la Season 1 di Battlefield 2042 partirà nel corso della prossima estate. Ciò permetterà al team di continuare a lavorare sul codice del gioco e a risolvere le varie criticità di cui purtroppo soffre lo sparatutto in soggettiva. DICE ha dichiarato che il prossimo aggiornamento dovrebbe vedere la luce entro metà febbraio: questo update introdurrà alcune feature inedite, tra cui una schermata del punteggio migliorata. Lo studio sta lavorando anche alla chat vocale cross-platform e ai profili utente, oltre a una schermata di fine round che includa tutte le informazioni richieste dai giocatori.

Sul versante di Battlefield Portal, invece, DICE sta lavorando per aggiungere ulteriori modalità di gioco e strumenti a disposizione degli utenti, mentre il sistema di acquisizione di punti esperienza verrà modificato.

Per finire, come contropartita del rinvio della Stagione 1 di Battlefield 2042, tutti i giocatori riceveranno lo Steadfast Exclusive Legendary Bundle che include alcune skin per armi e specialisti.

