Steam: Valve fissa le date dei saldi della prima metà del 2022

Mentre su Steam stanno per concludersi i saldi legati al capodanno lunare, ecco che Valve ha già fissato le date delle prossime tornate promozionali che si svolgeranno in questa prima metà del 2022. La compagnia di Bellevue ha organizzato diversi saldi tematici che verranno spalmati nel corso dei prossimi mesi. Eccoli in dettaglio:

Remote Play Together – dal 28 febbraio al 7 marzo

JRPG – dal 14 al 21 marzo

SimFest: Hobby Edition – dal 28 marzo al 4 aprile

Die-a-lot ( Roguelite e Metroidvania ) – dal 2 al 9 maggio

Racing – dal 23 al 30 maggio

Survival – dal 18 al 25 luglio

Insomma, ce n’è davvero di tutti i gusti. Pronti a spendere i vostri risparmi?