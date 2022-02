Halo Infinite: 343 non è pronta a parlare della campagna cooperativa

Halo Infinite è proprio un bel gioco, e non dubitiamo che molti dei nostri lettori non vedono l’ora di poter affrontare la Zeta Halo in compagnia. Già annunciata da tempo, la campagna cooperativa ha però subito un rinvio che l’ha posticipata a maggio, e sembra che 343 Industries abbia ancora bisogno di qualche tempo per chiarirsi le idee, sia in merito al co-op che sulla Forgia e la roadmap della Stagione 2. Lo studio aveva inizialmente promesso di comunicare altre informazioni in merito entro la fine di gennaio, ma questo non si è verificato.

A spiegare il perché ci ha pensato Joseph Staten, Head of Creative, con un messaggio su Twitter. “Abbiamo bisogno di più tempo per finalizzare i nostri piani e condividere qualcosa di cui siamo sicuri. Questi argomenti sono la mia priorità principale, e condivideremo un aggiornamento appena possibile”, ha promesso Staten. Di sicuro lo studio non vuole ripetere gli inciampi verificatisi con il primo Battle Pass di Halo Infinite, che ha richiesto varie sistemazioni.