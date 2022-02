Far Cry 6: disponibile una missione crossover ispirata a Rambo

Dopo Danny Trejo, è giunto il momento che anche un’altra leggenda del cinema americano si faccia vedere dalle parti di Far Cry 6. Anche se in realtà Rambo non apparirà in prima persona su Yara (a sostituirlo ci pensano dei bei cartonati), questo non significa che il suo spirito non possa vivere nella ribellione contro la tirannia di Anton Castillo. Già disponibile per tutti quelli che possiedono il gioco, la missione gratuita “All the Blood” mischierà furtività e azione in egual dose, come possiamo vedere dal trailer di presentazione.









Completare questa missione ci permetterà di sbloccare una della armi iconiche di Rambo: l’Arco della Vendetta, rigorosamente dotato di frecce esplosive capaci di contrastare perfino i mezzi corazzati. In aggiunta, è in vendita anche un bundle dedicato al guerrigliero della giungla, che ci fornirà l’accesso ai suoi vestiti, a un veicolo speciale e ad altro ancora. Ricordiamo che su Far Cry 6 arriverà prossimamente anche un altro DLC a pagamento, che vedrà come protagonista il cattivo di Far Cry 5 Joseph.