Nintendo Switch supera Wii: le vendite toccano quota 103 milioni

Nintendo Switch è appena diventata la console casalinga di maggior successo della Casa di Kyoto dal momento che le sue vendite complessive hanno da poco superato quelle di Wii. Se quest’ultima si è fermata a quota 101,63 milioni di console vendute, le unità di Nintendo Switch in giro per il mondo sono ora ben 103,54 milioni. Il dato si riferisce alle console vendute fino allo scorso 31 dicembre.

Nell’arco di tempo trimestrale, quello che va da ottobre a dicembre 2021, Nintendo ha piazzato un totale di 10,67 milioni di Switch, facendo diventare quest’ultima la terza console più venduto in assoluto nella storia della Grande N, preceduta solo dalle portatili Game Boy (118,69 milioni) e Nintendo DS (154,02 milioni).

Sul versante del software, invece, di seguito le vendite dei cosiddetti million seller per Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 43.35 milioni Animal Crossing: New Horizons – 37.62 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 27.40 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 25.80 milioni Pokemon Sword / Pokemon Shield – 23.90 milioni Super Mario Odyssey – 23.02 milioni Super Mario Party – 17.39 milioni Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 14.33 milioni Pokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl – 13.97 milioni Ring Fit Adventure – 13.53 milioni Luigi’s Mansion 3 – 11.04 milioni Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 8.85 milioni Mario Party Superstars – 5.43 milioni The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 3.85 milioni Metroid Dread – 2.74 milioni New Pokemon Snap – 2.36 milioni Mario Golf: Super Rush – 2.26 milioni Miitopia – 1.63 milioni Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 1.28 milioni WarioWare: Get It Together! – 1.24 milioni Game Builder Garage – 1.01 milioni