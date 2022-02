Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe slittare al 2023

Previsto inizialmente nel corso di quest’anno, il lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League potrebbe purtroppo slittare al 2023. Lo veniamo a sapere grazie a delle indiscrezioni stampa riportate da Bloomberg, sulle cui colonne leggiamo che Warner Bros. si starebbe preparando ad annunciarne il rinvio.

Pochi mesi fa abbiamo potuto vedere un primo gameplay del nuovo progetto di Rocksteady, gli autori di Batman Arkham. In quell’occasione venne ribadita la finestra di lancio del 2022, ma purtroppo l’uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League sarebbe già stata modificata internamente a causa delle criticità che hanno colpito il team di sviluppo in questi ultimi mesi, aggravarsi della pandemia in primis.

A questo punto dovrebbe mancare solo l’annuncio ufficiale.

