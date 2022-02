Demon Slayer: The Hinokami Chronicles in arrivo anche su Switch

Come segnalato da Gematsu, sulla pubblicazione giapponese Weekly Jump è di recente emersa la notizia che la versione Switch di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles uscirà su Nintendo Switch il 9 giugno. La data è naturalmente valida solo per il lancio in Giappone di questa versione, ma non dubitiamo che per il suo arrivo sul mercato occidentale non ci sarà da attendere molto più a lungo.

Ispirato all’ononimo anime, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles è un arena fighter sviluppato da CyberConnect2, e pubblicato in Occidente da SEGA. Il gioco è arrivato a ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dimostrando ancora una volta l’abilità dello studio nel ricreare le atmosfere delle opere originali, ma convincendo un po’ meno dal punto di vista contenutistico. Potete trovare ulteriori dettagli in merito nella nostra recensione.