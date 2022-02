Horizon Forbidden West: il nuovo trailer mostra l'open world

Esattamente come il suo predecessore, anche Horizon Forbidden West avrà una struttura open world; ed è naturalmente importante che questo vasto mondo di gioco sia ricco di cose da fare. A giudicare dall’ultimo trailer, sembra proprio che Guerrilla Games ne sia consapevole: ad Aloy non mancherà di che passare il tempo, fra insediamenti da visitare, combattimenti di pratica, sessioni di caccia per bestie rare e sfide che esulano dai semplici combattimenti.









Naturalmente, non ci sarà solo di che svagarsi in Horizon Forbidden West. I ribelli di Regalla calcano le lande, e una minaccia ben più inquietante si staglia all’orizzonte, rendendo cruciale la missione che la protagonista ha deciso di intraprendere. Impazienti di saperne di più? Per vostra fortuna l’attesa non è ormai più così lunga: Aloy e le sue avventure arriveranno su PS4 e PS5 il 18 febbraio.