Annunciato Voice of Cards: The Forsaken Maiden, in uscita a breve

Un po’ a sorpresa, Square Enix ha annunciato Voice of Cards: The Forsaken Maiden, il secondo capitolo di quella che è appena diventata una serie di videogiochi firmata da Yoko Taro, l’autore di Drakengard e NieR.









In quest’avventura a turni, ambientata su isole remote protette per generazioni dalle Sacerdotesse, seguiremo il protagonista nella sua missione di salvataggio degli isolani dall’orlo della distruzione. Non saremo soli però: ci avventureremo in mare aperto insieme a Jeri, una ragazza che non è riuscita a diventare Sacerdotessa.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden uscirà tra pochi giorni, il 17 febbraio, su PC, PS4 e Nintendo Switch.