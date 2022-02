Super Smash Bros. Ultimate: più di 27 milioni le copie vendute

Che Super Smash Bros. Ultimate sia un titolo dall’incredibile popolarità è cosa ben nota, ma grazie a Daniel Ahmad ora siamo in grado di dare dei numeri al suo successo. Il picchiaduro crossover di Nintendo ha raggiunto l’impressionante quota di 27,4 milioni di copie vendute, andando a superare nettamente il record di Brawl (13,3 milioni di copie) e quello del penultimo capitolo della serie, uscito su WiiU e 3DS (16 milioni di copie complessive).

In totale, l’intera serie ha raggiunto numeri di vendita che si aggirano intorno ai 69 milioni di copie. Merito non solo della formula accessibile a tutti ma con molto spazio per il miglioramento personale, ma anche di una sapiente politica di crossover: il roster di Super Smash Bros. Ultimate ha infatto visto ospiti di calibro di Kazuya Mishima, Sephirot, Sora e Steve.