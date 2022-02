Pare proprio che il passaggio all’open world abbia incontrato l’interesse dei fan dei mostri tascabili. Come rivelato da Nintendo, ad appena una settimana dal lancio Leggende Pokémon: Arceus conta già 6,5 milioni di giocatori. Numeri decisamente da record anche nella patria d’origine della serie: come segnalato dall’analista David Gibson, in Giappone il gioco di Game Freak abbia totalizzato 1,4 milioni di copie vendute nel corso della settimana di apertura, classificandosi al secondo posto per quanto riguarda i titoli Switch. Il primo posto è ancora saldamente in mano ad Animal Crossing: New Horizons, che nel corso della prima settimana ha venduto poco meno di 1,9 milioni di copie.

Leggende Pokémon: Arceus ci porta a visitare l’incontaminato continente di Hisui, dove i Pokémon vagano liberamente per il mondo di gioco invece di apparire in incontri casuali. Sarà importante, per i novelli allenatori, osservare il loro comportamento e imparare il modo giusto per avvicinare ciascuno di loro.