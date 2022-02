Il prossimo Call of Duty sarà sviluppato da Infinity Ward

Questi sono giorni di dubbi e speculazioni per il futuro della serie Call of Duty, dovuti in larga parte all’acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Fra chi si chiede se la popolarissima saga di sparatutto continuerà ad uscire anche su PlayStation e voci che danno per plausibile una ristrutturazione dei piani di pubblicazione, una cosa è certa: del prossimo capitolo si occuperà Infinity Ward. A rivelarlo è stato l’account Twitter dello studio, promettendo che “una nuova generazione di Call of Duty arriverà presto.”

L’ultimo capitolo di cui si è occupata Infinity Ward è naturalmente il remake di Modern Warfare, che dalle parti della nostra redazione era piaciuto davvero molto ad Alessandro Alosi. Resta da vedere cosa intendesse lo studio con quel “nuova generazione”. Un riferimento a PS5 e Xbox Series X, o piuttosto all’ambientazione di questo nuovo titolo?