Far Cry 6, il DLC Joseph: Collasso uscirà a breve

Terzo e ultimo capitolo della serie di DLC di Far Cry 6 dedicati ai cattivi più iconici della serie, Joseph: Collasso uscirà l’8 febbraio. Questo DLC, che sarà compatibile con il gioco cooperativo, ci metterà nei panni del capo setta di Far Cry 5, ed è ambientato in una versione distorta di Hope County. Con la sua stessa fede a pezzi, Joseph Seed affronterà i suoi ex seguaci e i membri della sua stessa famiglia, nel tentativo di sconfiggere i suoi demoni interiori.

Joseph: Collasso richiede il possesso di Far Cry 6, e il suo acquisto include un Buddy Pass, che permetterà a un’altra persona di provare il DLC senza bisogno di comprarlo. Per celebrare il lancio di questo DLC, il gioco base è attualmente scontato del 35% su tutti i negozi digitali, e chi già lo possiede può usufruire di uno sconto del 25% sul Season Pass.