Bandai Namco al lavoro su un engine proprietario

Bandai Namco ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo engine proprietario progettato per “supportare lo sviluppo di videogiochi open-world su vasta scala“, queste le parole di Katsusuke Horiuchi, uno dei membri del team che si sta occupando del motore grafico.

Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di Automaton Media, l’esponente di Bandai Namco ha spiegato che la progettazione di questo nuovo engine è partita nel 2018, mentre lo sviluppo vero e proprio ha avuto inizio l’anno successivo sulla base di un prototipo molto promettente. Grazie alla realizzazione di motore proprietario, il publisher giapponese ha intenzione di liberarsi dai vincoli legati all’utilizzo di engine su licenza come l’Unreal Engine, quest’ultimo impiegato in quasi tutte le produzioni recenti di Bandai Namco (compreso l’ultimo Tales of Arise).

Horiuchi fa infine sapere che al momento non vi sono videogiochi in lavorazione che utilizzino questo nuovo engine, ma lo sviluppo dei primi titoli basati sul motore proprietario potrebbe partire entro l’anno. Va da sè che potrebbe volerci un bel po’ di tempo prima di vedere i frutti dell’ultima mossa di Bandai Namco.

