Sifu ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Il conto alla rovescia è finito, ed è giunta l’ora di dimostra se davvero conosciamo il kung fu. Sifu, il nuovo gioco di Sloclap, è ora disponibile su PC tramite Epic Games Store, PS4 e PS5, al prezzo di 39,99€. Lo studio ha pubblicato anche un trailer di lancio, che presenta le fasi iniziali della storia di vendetta di cui saremo protagonisti (e a proposito della quale potete trovare qui la nostra recensione).









Sifu presenta delle meccaniche roguelike: ad ogni sconfitta, il nostro personaggio verrà riportato in vita da un ciondolo magico che però ne causerà anche l’invecchiamento. Nel creare questo gioco, Sloclap ha voluto creare un gioco più rispettoso possibile della cultura cinese, sia per quanto riguarda l’aspetto dei personaggi che la creazione delle ambientazioni. Lo stile usato principalmente è quello del Pak Mei Kung Fu, per il quale è stato fondamentale il lavoro di consultente di Benjamin Colussi.

Sloclap ha inoltre promesso che per Sifu sono in programma DLC e aggiornamenti gratuiti. Il primo di questi introdurrà il doppiaggio completo in cinese mandarino.