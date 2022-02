Nintendo annuncia un nuovo Direct per la serata di domani

Tramite i suoi canali social, Nintendo ha annunciato che terrà un nuovo Direct nel corso della giornata di domani. La diretta durerà circa 40 minuti, e sarà dedicata ai titoli in arrivo su Nintendo Switch nella prima metà del 2022. Come di consueto, potremo seguire la trasmissione sul canale YouTube ufficiale, dove prenderà il via alle 23:00 di domani.

Fra i titoli che possiamo ipotizzare faranno la loro apparizione in questo Nintendo Direct, figura sicuramente Kirby e la Terra Perduta, la cui data di lancio è già stata annunciata per il 25 marzo. Ospiti probabili, poi, sono Splatoon 3 e Bayonetta 3, ancora privi di una data di uscita; forse la prima metà del 2022 è una finestra di lancio troppo ottimistica per Breath of the Wild 2, ma ovviamente non ci dispiacerebbe sbagliarci. Alcune voci danno inoltre per plausibile un nuovo annuncio da parte di Nintendo, per cui questo evento sarebbe l’occasione perfetta. E poi c’è quell’altro gioco che continuiamo a sperare faccia la sua apparizione…