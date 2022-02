MSI presenta la scheda madre MEG Z690 GODLIKE

Con il lancio della dodicesima generazione di processori Intel è arrivato il momento anche di una nuova famiglia di schede madri, che a casa MSI ha appena visto l’arrivo del nuovo top di gamma: la MEG Z690 GODLIKE. Come possiamo intuire già dal nome, l’obiettivo di questa motherboard è fornire prestazioni senza pari e un altissimo livello di personalizzazione, garantito dall’illuminazione RGB e dal pannello LCD da 3,5″. Quest’ulimo è in grado di fornire informazioni fondamentali come il monitoraggio del sistema, lettura dei codici di debug, informazioni utili e rendere ancora più semplice la personalizzazione tramite il software MSI.

Dal punto di vista della gestione delle temperature, la MEG Z690 GODLIKE conta su due dissipatori di calore MOS collegati tramite Dual Cross Heat-pipe, mentre l’esclusivo design Wavy Fin con pad termici 7W/mK offre un’ottima superficie per la dissipazione. I sei slot M.2 con tecnologia Shield Frozr, dotati di tecnologia Lightning Gen5, hanno temperature ulteriormente abbassate, tenendo costanti e alte le prestazioni. La GODLIKE include inoltre il supporto a tutte le tecnologie più avanzate: connettività 10G LAN, connettività Wi-Fi 6E con MSI LAN Manager, doppia porta Thunderbolt 4, USB 4.0, doppio slot Lightning Gen5, slot DDR5, doppia USB 3.2 Gen2x2 da 20G, Audio Boost 5 HD e il supporto a tutti i software MSI.