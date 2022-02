Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters ha una data di uscita

Dopo averci presentato alcune delle classi giocabili in Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, gli sviluppatori di Complex Games e il publisher Frontier Foundry ne hanno finalmente annunciato la data di uscita.









La notizia è stata data con un nuovo trailer per l’apertura dei pre-order che ci presenta anche l’attore che darà la voce al gran maestro dei Cavalieri Grigi Vardan Kai: si tratta di Andy Serkis, noto al grande pubblico per aver interpretato Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli e ne Lo Hobbit.

Per quanto riguarda la data di uscita di Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, questa è fissata al prossimo 5 maggio. Il gioco sarà disponibile su PC sia tramite Steam che sull’Epic Games Store.