Call of Duty: Vanguard e Warzone, presto al via la Stagione 2

Activision si prepara a lanciare la Stagione 2 di Call of Duty: Vanguard e dello sparatutto free-to-play di stampo battle royale Warzone. La seconda stagione di contenuti prenderà il via il prossimo 14 febbraio sia su PC che sulle varie console delle famiglie PlayStation e Xbox.









Tra le novità in arrivo la prossima settimana troviamo nuove location per la mappa di Warzone, tra cui il Laboratorio di ricerca e la Fabbrica di prodotti chimici, nonché il nuovo velivolo Bomber. Sul versante di Call of Duty Vanguard, invece, la Stagione 2 porterà con sé due mappe aggiuntive (Gondola e Casablanca), oltre alla modalità di gioco classificata e ad Arms Race.

Di seguito trovate la roadmap completa dei contenuti in arrivo in entrambi i giochi nel corso della stagione.