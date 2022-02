The King of Fighters 15: pubblicato un breve corto animato

Mentre ci avviciniamo sempre più all’uscita di The King of Fighters 15, il cui lancio è previsto il prossimo 17 febbraio, ecco che SNK ha diffuso un breve corto animato diretto da Masami Obari, già autore di Fatal Fury: The Motion Picture.









Il video animato è essenzialmente uno showcase dei numerosi personaggi che compongono il roster del picchiaduro, ben 39 (più altri in arrivo nei prossimi mesi come DLC).

Vi ricordiamo che The King of Fighters 15 sarà presto disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.