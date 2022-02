Baldur's Gate 3: in arrivo la patch 7, peserà 32 GB

È passato ormai più di un anno dal lancio in Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3, e il gioco di ruolo creato da Larian Studios si prepara a ricevere la sua settima patch. Poche le informazioni condivise dallo studio a proposito di questo aggiornamento, se non il fatto che sarà “davvero fico” e che gli sviluppatori sono “così impazienti di farvelo giocare che potremmo esplodere”. Di sicuro la Patch 7 si profila come piuttosto sostanziosa, visto che lo spazio su disco richiesto è di ben 32 GB; in totale, il gioco arriverà ad occupare circa 100 GB. Al solito, qualunque salvataggio preesistente non sarà più compatibile con la nuova versione, e come da tradizione Larian ha preparato una branch separata di Baldur’s Gate 3 tramite la quale potrete ancora accedere ai vostri dati.

Lo studio belga (che negli ultimi mesi ha aperto numerose altre succursali) mostrerà nel dettaglio il contenuto della Patch 7 nel corso di un Panel From Hell, la cui data e ora sono ancora da annunciare. L’ultimo aggiornamento aveva visto arrivare su Baldur’s Gate 3 miglioramenti grafici, la classe dello stregone e la nuova area di Grymforge, quindi siamo fiduciosi che anche questa nuova patch conterrà tante novità interessanti.