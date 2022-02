Nintendo annuncia Xenoblade Chronicles 3 in uscita a settembre

Durante l’ultimo Nintendo Direct, la Casa di Kyoto ha annunciato Xenoblade Chronicles 3, terzo capitolo (quarto se si considera lo spin-off per Wii U) della saga JRPG targata Monolith Soft.









In questo nuovo capitolo della serie, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita.

L’uscita di Xenoblade Chronicles 3 è prevista nel corso del prossimo mese di settembre su Nintendo Switch. Di seguito una prima galleria di screenshot diffusi dalla Grande N dopo il Direct di ieri sera.