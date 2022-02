Nintendo ha appena pubblicato su Switch sia EarthBound che EarthBound Beginnings, ora disponibili nel catalogo dell’abbonamento Nintendo Switch Online.









In EarthBound, noto in Giappone come Mother 2, dovremo aiutare Ness, Paula, Jeff e Poo a far avverare un’antica profezia per fermare il malvagio Giygas. EarthBound Beginnings è invece una versione localizzata dell’originale Mother per Famicom.

Entrambi i titoli sono accessibili tramite le applicazioni NES e Super NES su Switch.