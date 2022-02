Svelato Nintendo Switch Sports, in uscita in primavera

Durante il Direct che è stato trasmesso nella tarda serata di ieri, la Grande N ha annunciato Nintendo Switch Sports: si tratta di un nuovo capitolo della serie inaugurata molti anni fa da Wii Sports.









La raccolta includerà sei sport diversi: calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara, tutti giocabili usando i controller Joy-Con per riprodurre i movimenti che normalmente vengono eseguiti nel mondo reale. Sarà possibile anche collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori. Inoltre, un settimo sport – il golf – verrà aggiunto con un aggiornamento gratuito in autunno.

L’uscita di Nintendo Switch Sports è fissata al 29 aprile, ma nei prossimi giorni sarà possibile partecipare a uno speciale Online Play Test che permetterà di mettere alla prova l’infrastruttura online del gioco. La beta online si terrà il 19 e il 20 febbraio. Per partecipare sarà necessario essere abbonati al servizio Nintendo Switch Online.