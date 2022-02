GetsuFumaDen: Undying Moon arriva su Nintendo Switch

Fra le tante novità del Nintendo Direct di ieri sera, oltre ai JRPG c’è stato spazio anche per qualcosa al sapore di roguelike. Stiamo parlando di GetsuFumaDen: Undying Moon, titolo sviluppato da GuruGuru e pubblicato da Konami di cui vi avevamo già parlato in passato, e che è ora disponibile anche su Nintendo Switch. La versione che arriva sulla console ibrida di Nintendo include tutti gli aggiornamenti dell’Accesso Anticipato; ne è inoltre disponibile una edizione Deluxe che include il gioco originale per Famicon, la colonna sonora e un artbook digitale.









Naturalmente, anche la versione su Steam si prepara a ricevere il suo lancio ufficiale: l’uscita dall’Accesso Anticipato è infatti prevista per il 17 febbraio. Ma il viaggio di GetsuFumaDen: Undying Moon non finisce qui. Konami ha infatti anticipato che il roguelike fortemente ispirato all’arte tradizionale giapponese riceverà altri aggiornamenti post-lancio.