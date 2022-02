Atomic Heart: il nuovo trailer rivela la finestra d'uscita

Le ultime ore hanno visto l’apparizione di un nuovo trailer per Atomic Heart, lo sparatutto distopico di Mundfish. Oltre a permetterci di scoprire altri dettagli sulla storia, farci vedere qualche spezzone di gameplay e assaporare parti della colonna sonora composta da Mick Gordon, il video include anche informazioni sulla finestra di lancio del gioco. L’uscita è dunque prevista per il mese di “######ber” 2022, quindi nell’ultimo quadrimestre di quest’anno.









Ambientato in una versione alternativa e altamente robotizzata della Russia sovietica, Atomic Heart vede proprio i robot ribellarsi al controllo umano ed entrare in una furia omicida. Toccherà al nostro protagonista tentare di fermarli e di capire cosa ha causato la loro follia. Il gioco uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.