Road 96 in uscita su console PlayStation e Xbox ad aprile

Dopo aver deliziato l’utenza PC e quella in possesso di Nintendo Switch, Road 96 sta per fare capolino anche sulle console delle famiglie PlayStation e Xbox.

L’etichetta Ravenscourt ha difatti annunciato che l’uscita di Road 96 per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S è prevista nel corso del prossimo mese di aprile, sebbene non si conosca ancora la data precisa.

“È davvero emozionante pensare che i giocatori console saranno presto in grado di muovere i primi passi nel nostro viaggio emotivo“, ha dichiarato Yoan Fanise, CEO & Creative Director di DigixArt. “Road 96, con la sua ispirazione dai classici film sui viaggi on the road degli anni ’90, sembrava una scelta naturale per questa generazione di console e per i loro proprietari. Siediti e preparati per un viaggio come nessun altro.”

A noi Road 96 è piaciuto abbastanza, tanto che anche gli amici di Frequenza Critica hanno dedicato un apposito speciale all’opera dello studio francese.

